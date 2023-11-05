الأهلي يتقدم على الرياض في الشوط الاول بهدفي البريكان وفيجا

نجح الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتسجيل هدفين في شباك نادي الرياض بالمواجهة الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد عبدالله الفيصل، ضمن مواجهات الجولة الثاني عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

الأهلي يتقدم على الرياض في الشوط الاول

افتتح التسجيل للنادي الأهلي اللاعب فراس البريكان في الدقيقة 2 من الشوط الأول، ليضع ماتياس يايسلة المدير الفني للفريق في موقف محرج بسبب إصراره على روبيرتو فيرمينيو الغائب عن تسجيل الأهداف منذ 11 لقاء على التوالي.

وأضاف جابري فيجا الهدف الثاني للراقي في الدقيقة 26، ليقرب الفريق من نقاط المواجهة وتحقيق الانتصار الثامن في الموسم الحالي بعد تعادل و3 هزائم، ويمتلك الفريق 25 نقطة في المركز الرابع بفارق الاهداف عن التعاون الثالث.

يمتلك النادي الاهلي على مقاعد البدلاء أمام الرياض كل من عبدالرحمن الصانبي حارس المرمى وروبيرتو فيرمينيو وهيثم عسيري وفهد الرشيدي وعلي مجرشي وزياد الجهني وسعد بالعبيد وبندر الشمراني وعلي الأسمري، يمكنه الاستعانه بخدماتهم في الشوط الثاني لتاكيد الانتصار.

يتوقف رصيد نادي الرياض عند 11 نقطة في المركز الرابع عشر من الترتيب بعدما فاز في 3 مواجهات وتعادل في مواجهتين، ويقترب من تجرع الهزيمة السابعة في الموسم الحالي.