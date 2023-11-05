العمالة المتضرر الأكبر.. صناعة الشيوخ توضح أضرار مقاطعة المنتجات على الاقتصاد الوطني

أكد المهندس محمد المنزلاوي وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات بمجلس الشيوخ ان حملات المقاطعة لبعض المنتجات التي تحمل علامات تجارية عالمية والتي تنتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لها تأثير سلبي علي الاقتصاد الوطني .

واوضح عضو مجلس الشيوخ ان المنتجات التي يتم الدعوة لمقاطعتها يتم صناعتها داخل مصر ويدخل في صناعتها مدخلات انتاج مصرية 100% .

العمالة المصرية

واكد وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ان الحاصلين علي حق امتياز العلامات التجارية " الفرنشايز" يعتمدون علي عمالة مصرية وما يحدث من دعوات لمقاطعة يؤثر بشكل مباشر علي تلك العمالة.

ولفت المنزلاوي الي ان التأثير الايجابي لدعوات المقاطعة هو انها بمثابة رسالة سياسية يعبر بها الشعب المصري عن تضامنه مع غزة ، بالاضافة الي انتعاش بعض العلامات الوطنية الاخري وزيادة الطلب عليها ، مشيرا الي ان تلك المزايا لا تغطي علي السلبيات التي تنتج عن مثل تلك الدعوات .