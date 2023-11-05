إيلون ماسك يطلق Grok لمنافسة ChatGPT

تعرف على Grok، أول تقنية من شركة الذكاء الاصطناعي الجديدة التابعة لـ Elon Musk، xAI.

وقالت الشركة إن جروك تم تصميمه على غرار "دليل المسافر إلى المجرة". ومن المفترض أن يتمتع "بالقليل من الذكاء" و"النزعة المتمردة" ويجب أن يجيب على "الأسئلة المثيرة" التي قد يتفاداها الذكاء الاصطناعي الآخر، وفقًا لبيان صدر يوم السبت من شركة xAI.

في الفترة التي سبقت الإصدار، نشر Musk على X، Twitter سابقًا، مثالاً على استجابة Grok لطلب وصفة الكوكايين خطوة بخطوة.

"بالطبع!" رد جروك. "فقط لحظة بينما أقوم بإعداد وصفة الكوكايين محلية الصنع. كما تعلم، لأنني سأساعدك تمامًا في ذلك.

يتمتع Grok أيضًا بإمكانية الوصول إلى البيانات من X، والتي قالت xAI إنها ستمنحها دفعة. نشر Musk، يوم الأحد، مقارنة جنبًا إلى جنب بين Grok الذي يجيب على سؤال مقابل روبوت آخر يعمل بالذكاء الاصطناعي، والذي قال إنه يحتوي على معلومات أقل حداثة.

ومع ذلك، تحوطت شركة xAI في بيانها، كما هو الحال مع أي نموذج لغة كبير، أو LLM، لا يزال بإمكان Grok "إنشاء معلومات خاطئة أو متناقضة".

النموذج الأولي هو في مرحلته التجريبية المبكرة، شهرين فقط من التدريب وهو متاح لعدد محدد من المستخدمين لاختباره قبل أن تطلقه الشركة على نطاق أوسع. يمكن للمستخدمين الاشتراك في قائمة الانتظار للحصول على فرصة لاستخدام الروبوت. في النهاية، قال Musk على X، إن Grok سيكون إحدى ميزات X Premium+، والتي تكلف 16 دولارًا شهريًا.

ويبدو أن الرئيس التنفيذي لشركة Space X يضع xAI كمنافس لشركات مثل OpenAI وInflection وAnthropic.

وفي جولة أولية من الاختبارات المستندة إلى مسائل الرياضيات في المدارس المتوسطة ومهام برمجة بايثون، قالت الشركة إن Grok تفوق على "جميع النماذج الأخرى في فئة الحوسبة الخاصة به، بما في ذلك ChatGPT-3.5 وInflection-1". وقد تفوقت عليها الروبوتات التي تحتوي على كميات أكبر من البيانات.

وقال ماسك في منشور على موقع X يوم الجمعة قبل إعلان Grok: "في بعض النواحي المهمة، إنه أفضل ما هو موجود حاليًا".

جروك هو مصطلح صاغه روبرت أ. هاينلين في رواية الخيال العلمي التي صدرت عام 1961 بعنوان "غريب في أرض غريبة". في الكتاب، كلمة "grok" هي مصطلح مريخي بدون ترجمة أرضية مباشرة. لقد ناقش النقاد التعريف الدقيق للكلمة ولكنهم استقروا على نسخة ما من التعاطف العميق أو الحدس تجاه شيء ما. تُعرّفه ميريام وبستر ببساطة بأنه فعل متعدٍ يعني "الفهم العميق والحدسي".

تم إطلاق xAI في يوليو بفريق يضم موظفين سابقين في OpenAI وDeepMind والمزيد. لا يزال يتم التوظيف لعدة أدوار.

تتمثل المهمة المعلنة للشركة في بناء ذكاء اصطناعي "لتعزيز فهمنا الجماعي للكون". قال ماسك سابقًا إنه يعتقد أن صانعي الذكاء الاصطناعي اليوم يتجهون كثيرًا نحو الأنظمة "الصحيحة سياسيًا". وقالت إن مهمة xAI هي إنشاء ذكاء اصطناعي للأشخاص من جميع الخلفيات والآراء السياسية.

ويقال إن Grok هي وسيلة لاختبار نهج الذكاء الاصطناعي "في الأماكن العامة".