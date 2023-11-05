تشكيل صن داونز الرسمي لمباراة الوداد المغربي في السوبر الأفريقي

أعلن رولاني موكوينا المدير الفني لصن داونز، التشكيل الرسمي الذي يخوض لقاء الوداد المغربي مساء اليوم السبت على استاد المركب محمد الخامس ضمن منافسات دور نهائي الدوري الأفريقي.

اقرأ أيضًا..

تشكيل صن داونز الرسمي لمباراة الوداد المغربي

- حراسة المرمى: رونين ويليامس

- خط الدفاع: خوليسو موداو، ريفالدو كواتزي،أوبري موديبا،عبدالمنعم بو طويل.

- خط الوسط: مارسيلو الليندي، جرانت كيكانا، توهيبو موكوينا.

-خط الهجوم: ليسيبا نكو، ثيمبا زواني، ثابيلو ماسيكو.

يدخل صن داونز لقاء الوداد المغربي بمعنوبات مرتفعه بعد إقصاء الأهلي، ويطمح فريق صن داونز بتحقيق لقب الدوري الأفريقي.

موعد مباراة صن داونز والوداد المغربي في الدوري الأفريقي

من المقرر أن تنطلق مباراة صن داونز والوداد المغربي في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، و9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، و10 مساء بتوقيت الإمارات.