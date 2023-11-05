عاجل
أوسوريو يرحل عن الزمالك
الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل صن داونز الرسمي لمباراة الوداد المغربي في السوبر الأفريقي

صن داونز
صن داونز

أعلن رولاني موكوينا المدير الفني لصن داونز، التشكيل الرسمي الذي يخوض لقاء الوداد المغربي مساء اليوم السبت على استاد المركب محمد الخامس ضمن منافسات  دور نهائي الدوري الأفريقي.

اقرأ أيضًا..

txt

تشكيل الوداد المتوقع لمواجهة صن داونز في نهائي الدوري الإفريقي

تشكيل صن داونز الرسمي لمباراة الوداد المغربي

- حراسة المرمى: رونين ويليامس

- خط الدفاع: خوليسو موداو، ريفالدو كواتزي،أوبري موديبا،عبدالمنعم بو طويل.

- خط الوسط: مارسيلو الليندي، جرانت كيكانا، توهيبو موكوينا.

-خط الهجوم: ليسيبا نكو، ثيمبا زواني، ثابيلو ماسيكو.

يدخل صن داونز لقاء الوداد المغربي بمعنوبات مرتفعه بعد إقصاء الأهلي، ويطمح فريق صن داونز بتحقيق  لقب الدوري الأفريقي.

موعد مباراة صن داونز والوداد المغربي في الدوري الأفريقي

من المقرر أن تنطلق مباراة صن داونز والوداد المغربي في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، و9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، و10 مساء بتوقيت الإمارات.

الجريدة الورقية