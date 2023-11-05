شاهد مباراة الوداد وصن داونز بث مباشر نهائي الدوري الأفريقي الآن

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية إلى ملعب مركب محمد الخامس في المغرب، والتي تجمع الوداد المغربي بنظيره صن داونز، ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري السوبر الإفريقي.





يرغب الجهاز الفني لصن داونز بقيادة موكوينا، المدير الفني، في الخروج بنتيجة إيجابية من المغرب، ومن ثم التفكير في مباراة العودة والتي ستكون بجنوب إفريقيا.



في المقابل، يبحث الوداد عن تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة، وذلك لتأمين مواجهة الإياب والتي ستكون قوية من جانب الفريق الجنوب إفريقي.





موعد مباراة الوداد المغربي وصن داونز



تنطلق مواجهة الوداد المغربي أمام صن داونز في الثامنة من مساء اليوم، والتي سيشهدها مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وكان صن داونز قد صعد للدور النهائي بعدما حقق الفوز على الأهلي بنتيجة 1/0، بمجموع المباراتين، بعدما نجح في الفوز على المارد الأحمر في بريتوريا بهدف نظيف، ليتعادل سلبيًا بالقاهرة.



بينما حقق الوداد الفوز على الترجي التونسي في نصف النهائي بركلات الترجيح 5/4، بعد انتهاء المباراتين بالتعادل الإيجابي 1/1.



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