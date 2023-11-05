شاهد.. كريم عفيفي ينتهي من تصوير أعماله السينمائية القادمة ويكشف عن الجديد

كشف الفنان كريم عفيفي عن انتهائه من تصوير أعماله المقرر طرحها في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

قال كريم عفيفي خلال لقائه في برنامج «It's Showtime» على شاشة CBC، أنه يستعد لبطولة فيلم جديد بعنوان "ع الماشي"، ويشاركه في بطولته الفنان علي ربيع، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله استعدادًا لانطلاق تصويره في الأيام المقبلة، وانتهي من تصوير فيلمين وهما "عصابة عظيمة" و"كتف قانوني".

وفيلم "ع الماشي" من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وإخراج محمد الخبيري، وسبق وتعاون الثنائي على ربيع وكريم عفيفي في أكثر من عمل فني سواء بالدراما أو السينما وحققا نجاح كبير من بينهم سك على اخواتك، فكرة بمليون جنيه، عمر ودياب وغيرهم.

إسعاد يونس تشارك كريم عفيفي "عصابة عظيمة"

يشارك في بطولة فيلم "عصابة عظيمة" مع النجمة اسعاد يونس، ويجسد شخصية نجلها ويدعي كريم، لكنه يورطها بمشكلات فيلجأ إلى العديد من الحيل من أجل استعادة حقوق الأسرة التي أهدرها.

وأضاف كريم عفيفي، خلال لقائه في برنامج It's Showtime، أنه متزوج ولديه بنت، ومسئول عن شركة العائلة ويتولى مهام إدارتها، لافتًا إلى أنه شخصية طيبة ومسالمة وليست مشاغبة، لكنه يتورط في قروض تهدد حياتهم، فيقوم بإنشاء العصابة مع والدته الفنانة اسعاد يونس ويتم اطلاق عليها لقب "عصابة عظيمة".

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