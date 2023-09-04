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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

كريم عفيفى بجوار إسعاد يونس فى بطولة "عصابة عظيمة"

كريم عفيفي
كريم عفيفي

شارك الفنان كريم عفيفي، في تصوير فيلم جديد بعنوان "عصابة عظيمة" برفقة الفنانة إسعاد يونس، الفيلم تأليف هاجر الإبيارى، وإخراج وائل إحسان بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي ورنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد.

كريم عفيفي

إسعاد يونس "ملكة الكوميديا" علي غلاف مجلة فوج العربية 

من ناحية أخري، تصدرت الفنانة إسعاد يونس غلاف عدد سبتمبر 2023 من مجلة "فوج العربية" بعنوان "ملكة الكوميديا"، وبإطلالة فاخرة وإكسسوار مرصع بالجواهر منحها لمسة ملكية تحدثت مع المجلة عن مسيرتها الفنية والسر وراء قولها "أنا أجمل بنت فى مصر" حيث أشارت إلى أنها تحاول أن تساعد المرأة على التحرر من القالب الضيق الذى توضع فيه حين تبلغ الأربعين.

 

كشفت إسعاد يونس خلال المقابلة: "دائمًا أشعر بأننى مميزة ومختلفة عن غيرى كلما دخلت إلى قاعة ما حتى لو كان كل من حولى رائعات الجمال، وهذا ما يشجعنى دائمًا".

 

إسعاد يونس

تابعت إسعاد يونس: "فى عالم الترفيه كل إنسان له تاريخ صلاحية وحتى فى ذلك الحين كنت أدرك هذا تمامًا وكنت مستعدة لإدارة ظهرى لتلك المرحلة والشروع فى شىء جديد لا أريد أن يستبعدنى أحد وأفضِّل أن أفعل ذلك بنفسى".

 

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