كريم عفيفي يكشف عن تفاصيل دوره في فيلم عصابة عظيمه

كشف الفنان كريم عفيفي، عن تفاصيل دوره في الفيلم الجديد والذي يحمل عنوان “عصابة عظيمه” مع الفنانه إسعاد يونس.

واعرب الفنان كريم عفيفي، عن سعادته الكبيره بالوقوف امام الفنانه إسعاد يونس، اما عن تفاصيل الدور والذي تدور احداثه حول كريم والذي يتعرض لعملية نصب كبيره وبينتج عنها انه يتم الاتفاق مع والدته والتي تقوم بدورها الفنانه اسعاد يونس علي تشكيل عصابه ليتم استرداد حقه مره تانيه في مواقف مليئه بالكوميديا.

يشار إلى أن فيلم عصابة عظيمة، من تاليف هاجر الإبياري ومن اخراج وائل احسان.

آخر أعمال الفنان كريم عفيفي



ايضا كريم يشارك في فيلم كتف قانوني، مع الفنانه هاله صدقي ومجموعه كبيره من النجوم ومن اخراج سامح عبد العزيز.

وعرض مؤخرًا للفنان كريم عفيفي، فيلم مطرح مطروح وتدور أحداثه في إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينات في مصر، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراعًا بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية.

فيلم "مطرح مطروح" من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وبطولة محمود حميدة، وكريم عفيفي، وشيماء سيف، وليلى زاهر، ومحمد السعدني، وسكوت أدكنز.