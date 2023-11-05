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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل الوداد المتوقع لمواجهة صن داونز في نهائي الدوري الإفريقي

الوداد المغربي
الوداد المغربي

يواصل الوداد المغربي استعداداته القوية لمواجهة صن داونز، في ذهاب نهائي دوري السوبر الإفريقي، والتي يشهدها مركب محمد الخامس.

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ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الوداد أمام صن داونز في الثامنة من مساء اليوم الأحد، والتي يتوقع أن تشهد إثارة ومتعة كبيرة.

تشكيل الوداد المغربي المتوقع أمام صن داونز

حارس المرمى: يوسف المطيع.

الدفاع: أيوب عملود، يحيى عطية الله، جمال حركاس، أيمن أبو الفتح.

خط الوسط: زكريا الدراوي، سفيان أحناش، يحيى جبران.

خط الهجوم: هيتم الحتيمي، هشام بوصفيان، الشرقي البحري.

وواجه الوداد وصن داونز صعوبة كبيرة خلال مشوارهما، حيث انتقل الفريق المغربي بـ إنيمبا، والتي انتهت بفوز وداد الأمة بنتيجة 4/0 بمجموع المباراتين، في الدور ربع النهائي من المسابقة.

بينما نجح الترجي في تحقيق الفوز على الترجي بركلات الترجيح بـ 5/4، بعدما انتهت المباراتين بالتعادل الإيجابي 1/1 بمجموع المباراتين.

على الجانب الاَخر، حقق صن داونز الانتصار على بترو أتلتيكو بنتيجة 2/0 بمجموع  المباراتين، في الدور ربع النهائي من المسابقة، بينما تغلب على الأهلي بنتيجة 1/0، بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف ببريتوريا، ليتعادل سلبيًا في القاهرة.

ويرغب صن داونز في رد اعتباره أمام الوداد المغربي في نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي، والتي تنطلق في الثامنة من مساء اليوم الأحد.

وشهد الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي مواجهة الوداد المغربي أمام صن داونز، حيث تعادل الفريقان بدون أهداف في مباراة التي شهدها مركب محمد الخامس بالمغرب.

بينما نجح الفريق المغربي في التعادل بهدفين لمثلهما في مباراة الإياب، حيث كان الفريق الجنوب إفريقي متقدمًا بهدفين مقابل هدف واحد، قبل أن يحرز وداد الأمة هدف الصعود في اللحظات الأخيرة من المباراة.

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