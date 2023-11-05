الوحدة السعودي يفلت من كمين الحزم بدوري روشن السعودي

حقق الوحدة السعودي فوزًا غاليًا على نظيره الحزم بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد نادي الحزم ضمن منافسات الجولة الـ12 في دوري روشن السعودي.

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نجح الحزم في بداية اللقاء من هز شباك الوحدة السعودي في أحداث الشوط الأول .

سجل برونو فيانا لاعب الحزم السعودي الهدف الأول في شباك الوحدة بصناعه أنطونيو كارفالهو في الدقيقة 23 من عمر المباراة .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الحزم على الوحدة السعودي بهدف دون رد .

بدأ الوحدة السعودي في السيطرة على مجريات الشوط الثاني من عمر المباراة .

تمكن الوحدة من هز شباك الحزم من تسجيل الهدف الأول من خلال عبد العزيز نور في الدقيقة 70 من عمر اللقاء بصناعه أنسيلمو ،في الدقيقة 85 نجح في تسجيل هدف التقدم لصالح الوحدة السعودي من خلال عبد العزيز نور بصناعه فيصل فجر .

في الدقيقة 90 حصل اللاعب برونو فيانا لاعب الحزم على البطاقة الحمراء في الدقيقة 90 من أحداث المباراة .

بهذه النتيجة رفع الوحدة السعودي من رصيدة عند النقطة 16 ليحتل المركز الثامن من ترتيب الدوري السعودي،فيما توقف رصيد الحزم عند النقطة 7 ليحتل المركز قبل الأخير