تشكيل الهلال السعودي المتوقع لمواجهة الحزم اليوم

يلتقي فريق الهلال السعودي مساء اليوم الإثنين، مع نظيره فريق الحزم، وذلك ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، والتي يحتضنها ستاد الملك فهد الدولي.

تشكيل الهلال السعودي المتوقع لمواجهة الحزم

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد- خاليدو كوليبالي- علي آل بليهي- ناصر الدوسري.

خط الوسط: روبين نيفيز- مصعب الجوير- أندريه كاريلو- سالم الدوسري.

خط الهجوم: ميشايل ديلجادو- عبد الله الحمدان.

موعد مباراة الهلال والحزم اليوم

من المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والحزم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين

تنقل المباراة على قناة SSC7 السعودية الناقل الحصري للمسابقات المحلية في دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الحالي.

وسيتولي مهمة التعليق على مباراة الهلال والحزم، للمعلقان فارس عوض ومحمد حسين.

مشوار الهلال والحزم في بطولة كأس خادم الحرمين

افتتح فريق الهلال السعودي مشواره في البطولة، بفوز على الجبلين بهدف دون رد، ويطمح لمواصلة الانتصارات من أجل تحقيق اللقب الغالي للعام الثاني على التواي.

بينما تغلب الحزم على العربي، بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ 32، وسيطمح لتحقيق المفاجأة وتخطي الهلال والوصول إلى ربع نهائي البطولة.