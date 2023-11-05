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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

التعاون يتعادل مع ضمك ويفقد فرصة مزاحمة النصر

ضمك والتعاون
ضمك والتعاون

انتهت مباراة التعاون وضمك بالتعادل السلبي بدون اهداف في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الاحد، على ملعب ستاد نادي التعاون، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

التعاون يتعادل مع ضمك بدوري روشن

شهدت المباراة سيطرة من جانب نادي التعاون الذي كان الاكثر محاولة على مرمى المنافس وكان الاكثر امتلاكًا للكرة طوال مجريات اللقاء.

بتلك النتيجة رفع نادي التعاون رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب بعدما تعادل للمرة الرابعة هذا الموسم، ليخسر فرصة مزاحمة نادي النصر الذي يمتلك 28 نقطة، ويصبح عرضة لفقدان المركز الثالث بسبب مواجهة الاهلي أمام الرياض.

على الجانب الأخر رفع نادي ضمك رصيده إلى 14 نقطة في المركز الحادي عشر من الترتيب بعدما تعادل للمرة الخامسة هذا الموسم وخسر في 4 مواجهات وحقق الفوز في 3 لقاءات.

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