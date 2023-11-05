طبيب ينصح بالتحرك أكثر للحماية من أمراض القولون والمستقيم

شارك الدكتور دانييل ماركاريان نصائح حول طرق الحماية من مشاكل المستقيم، بما في ذلك البواسير وسرطان القولون والمستقيم.

قال الدكتور ماركاريان أنه مع تطور أمراض المستقيم، غالبا ما يطلب الناس المساعدة في المراحل المتأخرة وفي وجود آفات شديدة وفي الوقت نفسه، من الأفضل الوقاية منها باتباع قواعد الوقاية البسيطة.

على وجه الخصوص، نصح الطبيب ماركاريان بالتحرك أكثر للحماية من أمراض المستقيم ووفقا له، فإن المشكلة الشائعة بين مرضى أمراض المستقيم هي البواسير، والتي يزيد خطر الإصابة بها بشكل كبير مع نمط الحياة المستقر.

وقال الطبيب لـ Vechernaya Moskva متحدثاً عن الوقاية من البواسير: "من المهم أن تتحرك أكثر".

ينصح الدكتور ماركاريان ليس فقط بالتحرك أكثر للحماية من أمراض المستقيم، ولكن أيضًا باستهلاك ما يكفي من الألياف.

وأنت بحاجة إلى إدراج الألياف في نظامك الغذائي - فهي موجودة في الخضار والفواكه - وشرب كمية كافية من الماء وهذا سيساعد على منع الإمساك ومشاكل الأمعاء الأخرى التي غالباً ما تسبب البواسير.

ولفتت الأخصائية إلى أن صحة المستقيم تعتمد على وزن الشخص، وغالبًا ما يعاني المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة من مشاكل في المستقيم، بما في ذلك سرطان القولون والمستقيم.

وأضاف ماركاريان أن الشرط المهم الآخر للوقاية من سرطان القولون والمستقيم هو الفحوصات الوقائية لصحة الأمعاء، وخاصة تنظير القولون.