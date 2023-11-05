بعد جراحة معقدة.. كورتني كارداشيان وترافيس باركر يستقبلان طفلهما الأول

استقبلت نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان وزوجها ترافيس باركر طفلهما الأول بعد مرور أشهر على إعلان حملها الأول خلال حفل لفرقة باركر "Blink-182"، ، وفقًا لمجلة بيبول وموقع TMZ.

كورتني كارداشيان وترافيس باركر يستقبلان طفلهما الأول

وعاشت كورتني خلال حملها فترة صعبة بداية من حدوثه بسبب محاولات عديدة عبر التلقيح الإصطناعي باءت جميعها بالفشل، ويوم ولادتها الذي اضطر فيه الأطباء إلى اجراء جراحة معقدة لإنقاذ حياة الجنين وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

كورتني كارداشيان

وكان قد كشف ترافيس أنه خطط هو وكورتني لتسمية ابنهما روكي ثيرتين باركر، بعد ظهوره في سلسلة "Hulu" من "The Kardashians.

أطفال كورتني كارداشيان وترافيس باركر

يعد هذا الطفل هو رابع أطفال لكورتني بعد ماسون الذي يبلغ من العمر 13 عاماً، وبينيلوب البالغ من العمر 11 عاماً، وراين 8 أعوام، من صديقها السابق سكوت ديسيك.

أما بالنسبة لترافيس يعتبر هو الثالث، فهو أب لولدين: لاندون 20 عاماً، وألاباما 17 عاماً، من زوجته السابقة شانا موكلر.

كورتني كارداشيان

جدير بالذكر ان ترافيس باركر قام بتأجيل جولته الفنية في المملكة المتحدة مع فرقته Blink-182 التي كان من المقرر أن تبدأ في غلاسكو في شهر سبتمبر الماضي بعد ان علم بحالة زوجته الصحية والتي تلزم اجراء جراحة عاجلة لانقاذ جنينهما.

ونشرت كورتني حينها صورة من المستشفى وهي تمسك بيد زوجها ترافيس باركر على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الاشهر انستجرام معلقة:" سأكون ممتنة إلى الأبد لأطبائي الرائعين لإنقاذ حياة طفلنا".

وتابعت:" انا ممتنة زوجي الذي وقف إلى جانبي وترك جولته ليكون معي في المستشفى ويعتني بي بعد ذلك."