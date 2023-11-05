سحب قرعة الحج بمديرية أمن الوادي الجديد الثلاثاء 14 نوفمبر

أعلنت وزارة الداخلية، عن بدء إجراء القرعة العلنية في كافة مديريات الأمن المنتشرة في انحاء الجمهورية لموسم الحج الجديد وتهدف وزارة الداخلية إلى تنظيم عملية الحج في مصر لضمان سلامة وسهولة السفر للحجاج. وتعتبر القرعة العلنية واحدة من الآليات الرئيسية التي تعتمدها الوزارة في توزيع تأشيرات الحج على المواطنين.

تتمحور القرعة حول تحديد من سيحصل على تأشيرة الحج، حيث يشترك الحجاج المرشحون في السحب العلني لكل محافظة لتحديد عدد الحجاج الذين سيتم قبولهم. وتستند العملية إلى المبادئ العادلة والشفافة وتعطي الفرصة للجميع.

وتأتي قرعة الحج لعام ١٤٤٥/٢٠٢٤ بقرار من وزير الداخلية بالتعاون مع الجهات المختصة. وسيكون يوم الثلاثاء الموافق ١٤ نوفمبر هو يوم سحب القرعة في مديرية أمن الوادي الجديد. ويعتبر هذا الحدث فرصة مهمة للمواطنين المصريين الذين يطمحون للقيام بالمناسك الحجية للتحقق من حصولهم على تأشيرة الحج.

من المتوقع أن يشهد السحب العلني حضورا جماهيريا كبيرا من جانب المرشحين وعائلاتهم ومن يرغب في حضور هذا الحدث المهم. وسوف يتم الإعلان عن النتائج النهائية لقرعة الحج بعد اكتمال عملية السحب وإعلان الأسماء المرشحة للسفر.

تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الحكومة المصرية الرامي إلى تنظيم وتسهيل عملية الحج وتوفير البيئة المناسبة للحجاج المصريين. وتعتبر قرعة الحج فرصة عادلة ومهمة لكل من يشعر بالرغبة في أداء الفريضة العظيمة للحج.

تهنئ وزارة الداخلية والحكومة المصرية المواطنين الذين سيحصلون على تأشيرات الحج، وتتمنى لهم رحلة ممتعة وآمنة في بيت الله الحرام. كما تؤكد الوزارة على جاهزيتها لتقديم جميع الخدمات اللازمة لضمان تجربة حج سلسة وناجحة للمواطنين المصريين.