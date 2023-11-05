أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلي لمباراة المصري البورسعيدي

أعلن طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة المصرى وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وجاء التشكيل علي النحو التالي

حراسة المرمى.. محمد أبوجبل

خط الدفاع..

أيمن أشرف_ محمود الجزار_ محمد بسيونى _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط..

محمد فتحى _ أحمد مدبولى _ سعيدو سيمبوري

_ كريم بامبو _ إبراهيم حسن

خط الهجوم.. أسامة فيصل

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

حسن شاهين _ أحمد النادرى _ احمد ياسر _ محمود سيد _ معاذ الحناوي _ جريندو _ محمود قاعود_ عماد فتحى _ احمد سعيد.