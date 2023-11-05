وكيل صحة قنا يتفقد الخدمة الطبية بمستشفي الوقف المركزي

أجري الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، جولة تفقدية لأقسام مستشفي الوقف المركزي، بهدف الوقوف على الخدمات الطبية المقدمة بها، رافقه خلال الزيارة الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية والدكتور محمد عبدالقوي مدير المستشفى.

وخلال الزيارة الموسعة تفقد الدكتور محمد بدران الإستقبال للإطمئنان علي تواجد الفريق النوبطشي وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية وتوافر الأمصال المختلفة.

وأستكمل بدران جولته بتفقد أقسام المستشفي من الباطنة، الجراحة، النساء والتوليد، الأطفال، الحضانات، الكلي الصناعي والعمليات.

وعقب ذلك عقد الدكتور محمد إجتماعاً ضم مدير المستشفي ورؤساء الأقسام المختلفة بالمستشفي لمناقشة سير العمل وسُبل تطوير العمل بالمستشفى.

وناقش التحديات التي قد تُعيق تقديمة الخدمة والعمل علي تطوير المنظومة الصحية بالمستشفي بما يتوائم وتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا.