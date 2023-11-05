 نوتينجهام فورست يدك شباك أستون فيلا بثنائية بيضاء في الدوري الإنجليزي

حقق نوتينجهام فورست فوزًا مهمًا على نظيره أستون فيلا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد سيتي جراوند ضمن منافسات الجولة الـ11 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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سيطر نوتينجهام فورست على مجريات الشوط الأول من خلال تنفيذ العديد من الهجمات الخطرة لتهديد شباك الفريق الضيوف.

تمكن أولا أينا من تسجيل الهدف الأول في شباك أستون فيلا بصناعه هاري توفولو في الدقيقة 5 من أحداث الشوط الأول .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم نوتينجهام فورست على أستون فيلا بهدف دون رد .

وخطف فريق نوتينجهام فورست مجريات الشوط الثاني من خلال أوريل مانجالا بصناعه هاري توفولو في الدقيقة 47 .

بدأ أستون فيلا بهذا التشكيل أمام نوتينغهام

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ماتي كاش، إزري كونسا، باو توريس، لوكاس ديني.

خط الوسط: جون ماكجين، بوبكر كامارا، دوغلاس لويز، نيكولو زانيولو.

خط الهجوم: موسى ديابي، أولي واتكينز

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوزنوتينجهام على أستون فيلا بهدفين دون رد.

بهذه النتيجة رفع نوتينجهام فورست من رصيدة عند النقطة 13 ليصعد للمركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة، فيما توقف رصيد أستون فيلا عند النقطة 22 محتلا المركز الخامس.

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