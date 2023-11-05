الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بديل فتوح يخوض تدريبات تأهيلية استعدادًا لمواجهة الزمالك وبيراميدز

مران الزمالك
مران الزمالك

 يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة من العيار الثقيل، التي تجمع الزمالك ونظيره بيراميدز، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر لهذا الموسم 2023/ 2024.

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الونش يُشارك في التدريبات البدنية لنادي الزمالك اليوم

 من المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك أمام بيراميدز في السابعة من مساء الأربعاء المقبل، التي يشهدها ستاد القاهرة الدولي.

 وخاض ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمد عبدالشافي وأحمد زكي، تدريبات تأهيلية في المران، الذي أُقيم اليوم الأحد، على ملعب النادي استعدادًا للقاء بيراميدز المقبل في نصف نهائي كأس مصر. 

 وعاني محمد عبدالشافي وأحمد زكي من إصابات عضلية تسببت في ابتعادهما عن مباريات الفريق خلال  الفترة الماضية.

 في السياق نفسه، قامت المجموعة الأساسية التي خاضت مباراة زد، بتأدية تدريبات بدنية خلال مران اليوم ، قبل أن يعقد مدحت عبدالهادي، المدرب العام، جلسة مع اللاعبين الذين شاركوا في اللقاء الأخير بصورة أساسية، للحديث معهم بشأن بعض الأمور الفنية قبل موقعة بيراميدز المقبلة. 

 وتتوقع جماهير الكرة المصرية أن تشهد مواجهة الزمالك أمام بيراميدز إثارة ومتعة كبيرة، على غرار مباريات الفريقين طيلة المواسم الماضية.

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