الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

إرهاب دولة يفضح نوايا نتيناهو

وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ: تصريحات وزير بحكومة الاحتلال بضرب قطاع غزة نوويًا جنون

النائب الدكتور حسين
النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

 اعتبر النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تصريحات أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية بضرب قطاع غزة بقنبلة نووية، واعتبار ذلك أحد الخيارات جنون وإرهاب إسرائيلي. فنتنياهو لا يسيطر على وزرائه، إلا إذا كان ما قاله هذا الوزير، يعبر عن سياسة جنونية تم النقاش بشأنها بالفعل داخل حكومة تل أبيب.

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وقال د. خضير في تصريحات صحفية له اليوم، أرفض بشدة هذه التصريحات الإسرائيلية الموتورة حول ضرب غزة بقنبلة نووية واعتبرها إرهاب دولة، وتدفع لحرب شاملة في المنطقة. كما تكشف طبيعة عدوانية وإرهابية لأعضاء حكومة الاحتلال القابعة في تل أبيب ونواياها.

 

وأشار وكيل صحة الشيوخ، إنه ليس غريبًا عن وزير بالحكومة الإسرائيلية المتطرفة، الإدلاء بمثل هذه التصريحات السافرة العدوانية، مشيرًا إلى أن إسرائيل كيان قائم على الاحتلال، ويمارس كل أنواع الجرائم وليس غريبًا عنه صدور مثل هذه التصريحات، الدموية.

 

وحذر د. خضير من تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بضرب غزة بقنبلة نووية، مطالبًا بتحقيق دولي في مثل هذه التصريحات وإقالة هذا الوزير الإرهابي وتوضيح رسمي واعتذار من حكومة نتنياهو عن هذه الجرائم، ووقف الحرب فورًا على قطاع غزة.

 

واختتم بتحذير الحكومة الإسرائيلية مجددًا من التمادي في حربها في غزة. قائلًا: كفى ما تم من دمار وخراب وسقوط آلاف الشهداء، وعلى الجميع وضع نهاية لهذه الهمجية الإسرائيلية.

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