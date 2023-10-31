الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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المتظاهرون يذلون بلينكن في مجلس الشيوخ.. أوقفوا الحرب على غزة الآن (فيديو)

قاطع معارضي الحرب
قاطع معارضي الحرب بلينكن عدة مرات

قاطع المتظاهرون شهادة وزير الخارجية أنتوني بلينكن خلال جلسة استماع لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء بشأن طلب تمويل الأمن القومي لإدارة بايدن، ودعوا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما ذكرت شبكة سي بي إس نيوز.

 وسمعت امرأة تصرخ "الناس ليسوا حيوانات!" قبل أن يتم إبعادهم، بينما صاح آخر: "أوقفوا إطلاق النار الآن!" كما جلس المتظاهرون الصامتون في القاعة وأيديهم مطلية باللون الأحمر مرفوعة ولافتات تطالب بوقف إطلاق النار وإنهاء التمويل الأمريكي لإسرائيل.

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وأظهر بيان صحفي أرسل إلى شبكة سي بي إس نيوز أن المتظاهرين كانوا من منظمة تدعى CODEPINK، وفقًا للمجموعة المناهضة للحرب، اعتقلت السلطات العديد من الأعضاء، بما في ذلك المحارب القديم بالجيش الأمريكي البالغ من العمر 29 عامًا والدبلوماسي السابق العقيد آن رايت وناشط السلام ديفيد باروز، بسبب أفعالهم. وأضافت المنظمة أن الأيدي الحمراء للجمهور كانت ترمز إلى الدم.

 وطوال فترات الانقطاع، واصل بلينكن تحديد طلب الرئيس جو بايدن بقيمة 106 مليارات دولار للحصول على تمويل إضافي، والذي سيخصص للمساعدات التي تظهر "الدعم الدائم" لأوكرانيا وإسرائيل ومناطق أخرى. 

14 مليار لإسرائيل

وقال بلينكن إن من هذا المبلغ، سيذهب 14 مليار دولار إلى إسرائيل، بينما سيذهب 50 مليار دولار أخرى إلى الجيش الأمريكي والشركات الأمريكية.

وقد أثار دعم الولايات المتحدة لإسرائيل ردود فعل عنيفة في الأسابيع الأخيرة، منذ أن نفذت المقاومة الفلسطينة في 7 أكتوبر عملية طوفان الأقصى، تبادلت بعدها إسرائيل والمقاومة إطلاق الصواريخ، ويجري الآن غزو بري إسرائيلي لغزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن هناك آلاف القتلى – العديد منهم من الأطفال والمدنيين – في القطاع منذ 7 أكتوبر، مما أثار احتجاجات أكبر. 

وتناول بلينكن هذا القلق في تصريحاته، مشيراً إلى أنه وبايدن "شددا على ضرورة أن تعمل إسرائيل بموجب قانون الحرب ووفقاً للقانون الإنساني الدولي، وأن تتخذ جميع التدابير الممكنة لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين".

 

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