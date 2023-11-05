تشكيل التعاون لمواجهة ضمك في الدوري السعودي

أعلن المدرب بريكليس شاموسكا المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي التعاون، تشكيل الفريق لمواجهة ضمك مساء اليوم الاحد، على ملعب ستاد نادي التعاون، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

تشكيل التعاون لمواجهة ضمك بدوري روشن

ويقود موسي بارو والفارو ميدران تشكيل التعاون لمواجهة ضمك اليوم، والتي تضم أيضًا كل من:-

في حراسة المرمى: مايلسون.

في خط الدفاع: عبدالمكل العييري – جيروتو – وليد الأحمد – معاذ فقيهي.

في خط الوسط: أشرف المهديوي – الفارو ميدران – فلافيو.

في خط الهجوم: سعد الناصر – موسي بارو – جواو بيدرو.

ويتواجد على مقاعد بدلاء التعاون لمواجهة ضمك كل من صالح الوحيمد وعون السلولي وفهد العبد الرزاق وأحمد باحسين واياد مدني وعبدالملك الشمري وأحمد اشرف وسطام الروقي وعبدالفتاح ادم.