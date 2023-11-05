الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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التحالف الوطني: الوضع في غزة مأساوي.. والمصريون يحملون القضية الفلسطينية على عاتقهم

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

أكد محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف يقوم بجهود كبيرة وهي ليست بعيدة عن أهالي غزة، منوهًا بأن الشعب المصري يحمل على عاتقه القضية الفلسطينية ودائما يدعمها، مشددًا على أن قافلة التحالف كان لها رد فعل إزاء الحرب على قطاع غزة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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الصحة الفلسطينية: 150 شهيدًا من الكوادر الطبية في قطاع غزة

وأشار إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بدأ حملات التبرع بالدم لتوفير كميات كبيرة من الدم للمصابين والجرحى في غزة،وجاء ذلك "سيف"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز".

وأوضح أن التحالف حركت عدد من القوافل لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، منوهًا بأن انطلقت القافلة الأكبر في الفترات السابقة، مؤكدًا أن الشاحنات الأولى المنطلقة من التحالف انتظرت في معبر رفح لأكثر من 14 يوما إلى أن تم فتح المعبر وبدأت القافلة في السير، ثم بدأت جهود تجهيز القافلة الثانية.

وأضاف أنه انطلقت المرحلتان الثانية والثالثة لفتح جسر بري متواصل من أجل توصيل آلاف أطنان المواد الغذائية والمواد الطبية للأهالي في قطاع غزة، منوهًا بأن الوضع مأساوي جدا، متابعًا: "ثمة نقص في كل المستلزمات الطبية وانهارت المنظومة الصحية بالكامل، ولم يعد العدوان على المدنيين في المنازل فقط".

ونوه بأن الأطقم الطبية يتم استهدافها في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، بالإضافة إلى المساجد والكنائس وكل ما يحتمي به الفلسطينيون، حتى المصابون يتعرضون للقصف.

ومن جانبها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، عن ارتقاء  أكثر من 150 شهيدا من الكوادر الطبية في غزة منذ التصعيد.

وطالبت الكيلة، في بيان، جميع وزارات الصحة حول العالم، والاتحادات والنقابات الطبية والصحية للتحرك ورفض المجازر اليومية بحق قطاع غزة، ونظامه الصحي.

وأكدت الوزيرة الكيلة أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يستهدف كل شيء في قطاع غزة، بما في ذلك المشافي ودور العبادة ومراكز الإيواء داخل المدارس، ضارباً بعرض الحائط كل القوانين الدولية، ومتنكراً للحضارة الإنسانية.

وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى أن المجازر المستمرة منذ 30 يوما خلفت أكثر من 9700 شهيد، بينهم 4800 طفل.

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