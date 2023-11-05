الأحد 05 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

تضامنًا مع أحداث غزة| سيلينا جوميز تعلن اعتزالها منصات التواصل الاجتماعي

سيلينا غوميز
سيلينا غوميز

عادت النجمة العالمية سيلينا جوميز إلى العزلة من جديد، لتعلن عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات انستجرام اعتزالها منصات التواصل الاجتماعي بسبب تأثرها بأحداث فلسطين.

سيلينا جوميز

سيلينا جوميز في الحياد وتعتزل السوشيال ميديا

ولم تتحيز سيلينا جوميز لأحد الطرفين، وكتبت عبر إنستجرام: " سأخذ استراحة، وأحذف حسابي على انستجرام.. أنا انتهيت.. .أنا لا أؤيد أيًا مما يحدث ".

 

وهذه المرة لم تكن الأولى لسيلينا جوميز بأخذ قرار العزلة، فأقدمت على تلك الخطوة سابقًا عندما تلقت العديد من الانتقادات والهجور اللاذع من قبل المتابعين؛ بسبب الظهور بوزن زائد كثيرًا عن ما اعتاد الجمهور أن يراها.

 

أنجلينا جولي

أنجلينا جولي تتضامن مع أحداث غزة وتصفه بـ “المقبرة الجماعية"

وسبقتها النجمة الأمريكية أنجلينا جولي، حيث نشرت صورة لمخيم جباليا في غزة على حسابها عبر إنستجرام، وعلقت عليها "هذا هو القصف المتعمد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه لقد ظلت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وتتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية.. 40% من القتلى أطفال أبرياء ".

 

وتابعت: " عائلات بأكملها تُقتل وبينما يراقب العالم وبدعم نشط من العديد من الحكومات "، كما وصفت أن ما يحدث لفلسطين هو تواطىء ومقبرة جماعية، قائلة: "ما يحدث في قطاع غزة هو "عقاب جماعي" وأن القطاع يتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية ". 

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