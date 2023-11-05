بالاسماء.. ننشر حركة تنقلات مديري العموم مديرية التربية والتعليم بقنا

أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، موافقة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على مذكرة المديرية بنقل الدكتور عفت وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي وفاء رشاد إلى مدير عام إدارة قنا التعليمية، وعبد الله القباني مدير عام إدارة قوص التعليمية، والدكتور علاء الفقي مدير عام إدارة نقادة و طارق نور الدين مدير عام إدارة دشنا التعليمية.

وشملت الحركة، نقل الدكتور بخيت محمد مدير عام إدارة قفط التعليمية، و عبد الرسول صقر مدير عام إدارة فرشوط، تنفيذا لحكم قضائي، وتكليف المهندس عبد المنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية ، و أبو الوفاء عبد السلام وكيل إدارة الوقف التعليمية، و ربيع دنقل مدير عام إدارة الوقف التعليمية، يأتي ذلك في إطار تطوير العمل بالإدارات التعليمية وإحداث حراك و تجديد دماء للقيادات بتعليم قنا.