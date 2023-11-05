إنطلاق فعاليات البرنامج القومى الرواق الأزهرى للطفل بالمنيا

نفذت وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لتنمية النشء بقيادة جيهان حنفى وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، إدارة تنمية النشئ البرنامج القومى الرواق الأزهرى للطفل، وذلك تعزيز الهوية الدينية والوطنية النسخة الثانية بمراكز شباب ، البرجاية، دماريس ،ماقوسة ،تلة ، صفط الشرقية، خلال الفترة من شهر نوفمبر 2023 إلى شهر مارس 2024، بمشاركة عدد 50 طليع وطليعة ، فى كل مركز شباب ، بواقع عدد 4 محاضرات شهريا لكل مركز شباب ، على أن يتم مناقشة عدة موضوعات مختلفة ، وذلك للعام الثانى على التوالى ، على هامش بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والأزهر الشريف بقيادة الامام الأكبر الشيخ احمد الطيب شيخ الأزهر .

يهدف المشروع إلى بث روح الولاء والانتماء والسلام بين النشء ، نشر الفهم الصحيح لتعاليم الاسلام السمحة ، طبقا للمنهج الْازهرى الوسطى والبعد عن المفاهيم المغلوطة ، إلمام أبناءنا النشء بكافة امور دينهم للوقوف فى وجه التيارات والافكار المنحرفة، الحفاظ عَلَى الهوية الإسلامية والعربية والوطنية ، ومناقشة قضايا المجتمع و مشاكله وإيجاد الحلول المناسبة له

جاء ذلك فى إطار تعزيز التعاون والمشروعات المشتركة بين ، الأزهر ووزارة الشباب والرياضة ، لتعزيز الهوية الدينية والوطنية والعربية ، لدى الشباب والنشء فهم الأمل المعقود عليه في المستقبل القريب ، والشباب جوهرة التاج، فإذا أحسنا بناءه من كل جوانبه كان المستقبل مضيئا قويا وإذا أهملنا أحد جوانبه كان ناقصا غير متناغم مع متطلبات العصر.

التعاون بين الأزهر ووزارة الشباب وسيلة للتواصل القادر على مواجهة التحديات المعاصرة بإيمان راسخ وفكر سليم ، ومن خلاله يمكننا أن نربي أجيالا متمسكة بتراثنا العريق لا تحيد عن الرشد والحضارة والتطور مع تمسكها بأصولها وثوابتها ،وهذا ما أكده الشيخ محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف .

وأعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته ، بتوقيع البروتوكول مع الأزهر الشريف مؤكدا ، أن علماء الأزهر أناروا الدنيا في كافة المجالات بفكرهم الوسطي المستنير الذي ، يحافظ على نسيج الوطن ويرسخ لقيم المواطنة والتعايش المشترك موضحا أن البروتوكول يهدف إلى العمل على إعداد نشء وشباب نافع لأمته ووطنه قادر على صناعة مستقبل هذا الوطن والوقوف في وجه التيارات والأفكار المنحرفة عن صحيح الدين، والحفاظ على الهوية الإسلامية والعربية والوطنية للشباب والنشء ، للوقوف ضد تيارات التطرف والإلحاد والعنف ، وحرصهم الدائم على التفاعل المجتمعي مع الشباب ومعالجة قضاياه ، وإيجاد الحلول المناسبة لها من خلال عقد لقاءات توعوية على مستوى الأندية ، ومراكز الشباب ومقرات الوزارة بكافة أنحاء الجمهورية، من خلال إقامة ورش عمل وعقد مؤتمرات ، وندوات مشتركة وملتقيات فكرية وتوعوية لكافة فئات المجتمع.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل الوزارة، اشراف الدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، تنفيذ إدارة تنمية النشئ بقيادة عبير حسان.