"لأن الجذور لا تموت".. 5 أفلام فلسطينية في سينما جزويت بالقاهرة

تواصل سينما جزويت بالقاهرة عرض أبرز الشاشات الفلسطينية، وذلك تضامنًا مع الاحداث العصيبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في حربه الضارية مع الاحتلال الإسرائيلي.

قائمة الأفلام الفلسطينية في سينما جزويت بالقاهرة

أقامت سينما جزويت بالقاهرة فعالية سينمائية خاصة بفلسطين بدءً من أكتوبر الماضي، حتى 25 نوفمبر الجاري، وتبقى أمام الحضور 5 أفلام فلسطينية على مدار 3 أيام، كالآتي:"

في الـ 11 من نوفمبر عرض فيلم المخدوعون، الت 18 من نوفمبر عرض 3 أفلام “لأن الجذور لاتموت، فلسطين في العين، المنام”.

والختام في الـ 25 من نوفمبر مع فيلم حمى البحر المتوسط.

وعرض فيلم "ليس لهم وجود"، الذي يرصد الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مخيم فلسطيني، والمحاولات الإسرائيلية لتصفية المقاومة الفلسطينية، والفيلم إخراج مصطفى أبو علي، وأيضا فيلم "لأن الجذور لا تموت"، إخراج نبيهة لطفي، وتدور أحداثه حول مخيم تل الزعتر.

كما يتم عرض أيضاً فيلم "فلسطين في العين"، الذي يحكي سيرة المصور الشهيد هاني جوهرية وأعماله التي توثق للثورة حتى استشهاده عام 1967، وفيلم "المنام" الذي تدور أحداثه حول منامات وأحلام سكان المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل إخراج محمد ملص.

وفي قائمة الأفلام الطويلة يعرض كل من فيلم "فرحة"، تأليف وإخراج دارين سلام، ويحكي الفيلم تجربة بلوغ فتاة فلسطينية خلال النكبة.

وفيلم "المخدوعون"، تدور أحداثه حول قصة ثلاثة فلسطينيين ينتمون إلى أجيال متباينة يقررون الهرب إلى الكويت، والفيلم إخراج توفيق صالح.

وأخيراً يعرض فيلم "حمى البحر المتوسط" الذي يتم اختتام البرنامج بعرضه حيث أنه مثل فلسطين في الدورة الماضية من جوائز أوسكار أفضل فيلم أجنبي، والفيلم من إخراج وكتابة مها الحاج.