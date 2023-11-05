الأربعاء.. استكمال محاكمة 24 متهمًا بـ"خلية الجوكر"

تستأنف محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة في بدر، الأربعاء المقبل، نظر إعادة محاكمة 24 متهمًا من بينهم المقاول الهارب محمد علي، في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ" خلية الجوكر".

التحقيقات أوضحت أن خلية الجوكر هى إحدى الخلايا العنقودية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي تمثل انتقال الجماعة فعليا من حيز الحالة التنظيمية إلى الحالة العنقودية، تحت ما يسمى بالجهاد الإلكتروني، وفقا لأدبيات "فقه الاستضعاف"، التي تتعايش معها جماعة الإخوان.

وأشارت التحقيقات أن هذه الخلية وضعت لنفسها عدة مهام مكلفة بها خلال تلك المرحلة الراهنة التي يقوم فيها التنظيم الدولي بتكثيف تحركاته على أكثر من مستوى لتفادي حالة الانشقاقات الداخلية، ومحاولة توحيد الجبهة الداخلية للتنظيم في ظل الصراعات والفضائح المالية والأخلاقية التي من شأنها أن تعصف به.

جنايات الفيوم تقرر إيداع المتهم بذبح زوجته بمستشفى الأمراض النفسية



قررت محكمة جنايات الفيوم، إيداع المتهم بقتل زوجته بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية؛ للكشف على سلامة قواه العقلية، وتحديد جلسة منتصف ديسمبر القادم لنظر الدعوى.

وقائع القضية

ترجع وقائع القضية عندما تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الفيوم العام، بوصول جثة شابة مذبوحة، وادعاء أسرة الزوج سقوط لوح زجاجى عليها، إلا أنّ هناك شبهة جنائية فى الوفاة.

وانتقلت قوة أمنية، إلى مستشفى الفيوم العام، وتبينّ مصرع زوجة ذبحًا على يد زوجها، ويدعى محمد.ج، ويبلغ من العمر 33 سنة، أمام أطفالهما، عقب نشوب مشاجرة بينهما.

وتم الانتقال إلى مسرح الجريمة على الفور بقرية دفنو بدائرة المركز، حيث جرى فرض كردون أمنى حول المنزل، فيما فر الزوج هاربًا، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى إطسا المركزى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق حول الجريمة وظروفها وملابساتها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وأحالته الي النيابة التي قررت إحالة القضية الي محكمة جنايات الفيوم.