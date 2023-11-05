انعقاد 48 ندوة في التثقيف الفقهي والإفتاء حول "حماية الشأن العام"

أقيمت مساء السبت 4/ 11/ 2023م، بعد صلاة العشاء: "ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي" حول موضوع: "حماية الشأن العام والمصلحة العامة".

وأكد الجميع أن الشأن العام الإسلامي يعنى القضايا ذات الاهتمام المشترك بين جملة المسلمين أو عمومهم أو غالبيتهم أو شريحة واسعة منهم، وكلما زاد الوعي بينهم بقيمة الشأن العام وخطورته زاد التعاون والتكاتف والترابط بينهم من أجل الحفاظ على أوطانهم وثوابت دينهم، فتتحققُ لهم قوة البنيان الواحد، وشعور الجسد الواحد الذى حثنا عليه نبينا الكريم (صلى الله عليه وسلم)، حيث قال : "المؤمن لِلْمؤْمن كالبُنْيان يَشُدُّ بَعْضُه بَعْضا، وشَبّك بين أَصابعه"، وقال (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : "مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ في تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى".

أماكن الندوات بالمحافظات

وقد جاءت الندوات على النحو التالي:

ففي مديرية أوقاف الفيوم أقيم البرنامج بمسجد السلام.

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيم البرنامج بمسجد سيدي أحمد البدوي.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيم البرنامج بمسجد العمري، ومسجد سيدي بشر.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيم البرنامج بمسجد الحصري، ومسجد مصطفى محمود، ومسجد زنين الكبير.

وفي مديرية أوقاف القاهرة أقيم البرنامج بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، ومسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه)، ومسجد السيدة جويرية (رضي الله عنها)، ومسجد فاطمة الشربتلي، ومسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، ومسجد الإمام الشافعي (رضي الله عنه)، ومسجد المقطم بالمقطم ، ومسجد المغفرة، وجامع البنات، ومسجد بلال بن رباح، ومسجد دار السلام القديم، ومسجد الرحمن، ومسجد المهدي، ومسجد النور بالقطامية.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيم البرنامج بمسجد الوسية.

وفي مديرية أوقاف دمياط أقيم البرنامج بمسجد الجديد عمر افندي.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيم البرنامج بمسجد البقلي، ومسجد الهلالي.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيم البرنامج بمسجد المدينة المنورة.

وفي مديرية أوقاف أسوان أقيم البرنامج بمسجد منشأة السد العالي.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيم البرنامج بمسجد التوبة.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيم البرنامج بمسجد المجمع الإسلامي.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيم البرنامج بمسجد أم القرى.

وفي مديرية أوقاف قنا أقيم البرنامج بمسجد الوحدة العربية.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيم البرنامج بمسجد النصر.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيم البرنامج بمسجد موافي.

وفي مديرية أوقاف بورسعيد أقيم البرنامج بمسجد الرحمة.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيم البرنامج بمسجد المجمع الإسلامي.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيم البرنامج بمسجد البرهامي، ومسجد الفتح.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيم البرنامج بمسجد الفتح، ومسجد سيدي مسلم.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيم البرنامج بمسجد الصحابة.

وفي مديرية أوقاف مطروح أقيم البرنامج بمسجد التنعيم.

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيم البرنامج بمسجد العامري، ومسجد الجامع.

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيم البرنامج بمسجد محمد حسين.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيم البرنامج بمسجد الشاذلية.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيم البرنامج بمسجد أبو بكر الصديق.

وفي مديرية أوقاف المنيا أقيم البرنامج بمسجد الحاج فارس، ومسجد العرفاني.