"الآثار المدمرة للكسب الحرام" ندوة تنظمها الأوقاف في 22 مسجد بالوادي الجديد

في إطار الدور التربوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وفي إطار إطلاق مبادرة “حق الوطن” خلال شهر نوفمبر 2023 انطلقت 22 ندوة في المساجد الرئيسية التابعة لمديرية أوقاف الوادي الجديد وتشمل مسجد الجامع ومسجد التقوى تحت عنوان "الآثار المدمرة للكسب الحرام". وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الولاء والانتماء للوطن وضرورة الحفاظ عليه والعمل في كل شيء. بما يدعم تحقيق أمنها واستقرارها.

وشارك في الندوات عدد من الخبراء والمتخصصين في الشؤون الدينية والاقتصادية، وحضرها جمع غفير من المصلين والمهتمين.

وتضمنت الندوات عدة محاور هامة تتعلق بالآثار المدمرة للكسب الحرام، حيث تم تسليط الضوء على واقع الاقتصاد الوطني والآثار السلبية للكسب الحرام على المجتمع والفرد، وتأثيره في الأمن والاستقرار الوطني.

وتم التأكيد في محاضرات الندوات على أن الكسب الحرام يشمل جميع الأنشطة والأعمال التي تخالف القواعد والأصول الشرعية والأخلاقية. ومن بين أشكال الكسب الحرام المطروحة في الندوات: الربا والقمار والتلاعب في الأسواق والاحتيال والرشوة وغسيل الأموال وتجارة المخدرات وغيرها الكثير.

وتم التأكيد على أن الكسب الحرام يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني، حيث يزيد من الفجوة بين الأغنياء والفقراء ويؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، مما يعرض استقرار الوطن للخطر.

وقد ألقى المتحدثون الضوء أيضًا على الأحكام الشرعية المتعلقة بالكسب الحرام والعقوبات الشرعية المنصوص عليها للمتورطين في هذه الأعمال. وتم تشجيع الحضور على الالتزام بالأخلاق والقيم الإسلامية، وتجنب التعامل بأية أشكال من أشكال الكسب الحرام.

تأتي هذه الندوات في إطار سعي وزارة الأوقاف لتثقيف المجتمع وتوعيته بخطورة الكسب الحرام وتأثيره المدمر على الفرد والمجتمع والوطن بأكمله. وتعكس أيضًا اهتمام الوزارة بترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن ورفع الوعي بأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار الوطني.