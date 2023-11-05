عمل بورسعيد" تشارك في اجتماع اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية "

قالت وزارة العمل في بيان لها ان مديرية العمل بمحافظة بورسعيد شاركت فى اجتماع اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المشكلة بالقرار رقم 626 لسنة 2023 برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، ونائب مدير الأمن اللواء تامر السمري، وأعضاء اللجنة، وتختص اللجنة بتخطيط ورسم السياسة العامة للمحافظة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وفق الخطة القومية التى أعدها المجلس الاستشارى الأعلى لهذا الغرض ومتابعة تنفيذها، فضلا عن التنسيق بين الجهات المعنية بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمحافظة فى تنفيذ برامج ومشاريع السلامة والصحة المهنية، يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتفعيل دور أجهزة المديريات بالمحافظات في تطبيق اشتراطاتها داخل المنشآت وتنظيم حملات توعية وتفتيش على كافة القطاعات وذلك للوقاية من مخاطر بيئات العمل وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية..

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد في تقريره للوزارة، انه جرى تشكيل اللجنة برئاسة اللواء عادل الغضبان المحافظ، وعضوية مدير أمن بورسعيد، ومدير مديرية العمل، و رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد ، و عدد من الأجهزة التتفيذية ببورسعيد، وكان المحافظ قد وجه بسرعة تشكيل اللجنة، ووضع القرار موضع التنفيذ ،لتقوم بمهامها المنورة بها والتي من بينها دراسة وتقييم تقارير المتابعة الفنية التى تعدها الأمانة الفنية للتأكد من مدى تحقق الأهداف المرسومة لتنفيذ البرامج والمشروعات الخاصة بمجال السلامة والصحة المهنية ، ودراسة ومناقشة المشاكل والمعوقات التطبيق الخاصة بمجال السلامة والصحة المهنية، كما تختص ايضاً بالمشاركة في وضع خطط الطوارئ على مستوى المحافظة و دراسة مدى فاعليتها ومعوقاتها و اصدار نشرة أخبار سنوية عن أوضاع السلامة والصحة المهنية و وتأمين بيئة العمل والتى تتضمن بيانات عن الحوادث و الاصابات والأمراض وغيرها.