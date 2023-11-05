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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة العمل تستعرض جهود "السلامة والصحة المهنية "في قطاع التعليم خلال شهر

العمل تستعرض جهود
العمل تستعرض جهود "السلامة والصحة المهنية "في قطاع التعليم

 

أعلنت وزارة العمل عن ما حققته الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، فى مجال التوعية  ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشات التعليمية خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد حفاظاً على أمن وسلامة العاملين والطلاب بالمنشآت التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة  بتفعيل دور أجهزة السلامة، والاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالقطاع التعليمي على مستوى الجمهورية حفاظاً على الأرواح والمنشآت من المخاطر والوقاية من حدوثها وتوفير مناخ آمن.

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وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أن إدارات السلامة والصحة المهنية بالمديريات، قامت من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعه لها، والمنتشرة فى كل أرجاء المحافظة بعقد ندوات للتوعية والتثقيف تحت شعار"سلامتك تهمنا" بالمنشآت التعليمية، حيث جرى خلال شهر أكتوبرالماضى 2023 عقد ندوات فى عدد 105 مدارس وجامعات، بلغ عدد المستفيدين من المدرسين والعاملين والطلبة خلالها  2500 ، استعرضت تلك الندوات مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر، وخطط الطوارئ والإخلاء وكيفيه إعدادها وطرق الوقاية من مخاطر الحريق..

وجدير بالذكر أن إدارات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تختص بوضع السياسات العامة والخطط والبرامج التي تكفل حماية القوى العاملة من مخاطر العمل وحوادثه والأمراض المهنية وكذلك الحفاظ على مقومات الإنتاج الرئيسية من مبانى وعدد وآلات ومواد وخامات ومنتجات وللإدارة إستراتيجة وقرارات عدة ومنها: الاستراتيجية المصرية للسلامة والصحة المهنية والتى تستهدف تقليص عدد الأشخاص الذين يصابون أو يلقون حتفهم في العمل، وخفض معدلات الإصابة في مكان العمل بنسبة 40 % على الأقل.

 

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