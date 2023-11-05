الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

فتح باب التسجيل على دورات تدريبية مجانية على 4 مهن لشباب الأسكندرية.. التفاصيل

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل، عن بدء مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية فى فتح باب التسجيل للحصول على الدورات التدريبية المجانية  للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها الراغبين فى التدريب على مهن لحام الأكسجين والارجون ، والكهرباء ـ وتصنيع الستائر والمفروشات ، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة .

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ويأيتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب وتطوير مهاراتهم في كافة المجالات التى تؤهلهم لدخول سوق العمل ، والاهتمام بملف التدريب على المهن المستحدثة التى تتناسب مع متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل وتوفير برامج تدريبية وفق أحدث الأساليب العالمية والتنسيق مع الشركات المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى عمليات التدريب  لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على تلك المجالات.

 

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، ان عملية التدريب،في مقر مركز تدريب الحضرة على مهنة الستائر والمفروشات ولمدة 20 يوم وعنوانه شارع الحضرة البحرية بجوار سجل مدني باب شرق ، ومهن لحام اكسجين  وكهرباء وارجون لمدة 36 يوم، وذلك بمقر مركز محرم بك وعنوانه 100شارع محسن محرم بك ، ويشترط السن للمتقدمين من 18 إلى 45 سنة ، كما يمكن التسجيل للحصول على تلك الدورات المجانية من خلال التسجيل على ارلابط الالتكرونى التالى : https://forms.gle/u7Uk17uouAVGngiu7 ,مؤكداً على سعى المديرية لإعداد شباب ذوي خبرة في المجالات المختلفة وذلك من خلال تطوير مهاراتهم للتناسب مع سوق العمل على العديد من المهن والوظائف

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