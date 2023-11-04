التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع جامعة عين شمس والتجارة والصناعة

وقعت إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة بروتوكولى تعاون مع مركز تطوير التعليم الجامعى التابع لكلية التربية بجامعة عين شمس ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى بوزارة التجارة والصناعة لتبادل الخبرات التدريبية والارتقاء بالعملية التعليمية طبقًا للمعايير الدولية.





وقع البروتوكولين اللواء أ ح طارق عبدالعال، مدير إدارة التعليم والتدريب المهنى، والأستاذ الدكتور أسامة جبريل، مدير مركز تطوير التعليم الجامعى بكلية التربية جامعة عين شمس، واللواء خالد كمال، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى.



ويهدف البروتوكلان إلى تأهيل أعضاء هيئة الإشراف والتدريس للمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة وتنفيذ برامج لصقل مهاراتهم التربوية والتعاون فى مجال التعليم والتدريب الفنى والتكنولوجى وتبادل المناهج التعليمية للمهن والحرف المختلفة.