السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع جامعة عين شمس والتجارة والصناعة

بوابة الوفد الإلكترونية

 وقعت إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة بروتوكولى تعاون مع مركز تطوير التعليم الجامعى التابع لكلية التربية بجامعة عين شمس ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى بوزارة التجارة والصناعة لتبادل الخبرات التدريبية والارتقاء بالعملية التعليمية طبقًا للمعايير الدولية.
 

txt

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد تنفيذ الجيش الثاني الميداني لأحد الأنشطة التدريبية

txt

القوات المسلحة تنفذ أنشطة تدريبية بالجيش الثالث الميداني والمنطقة الشمالية العسكرية


 وقع البروتوكولين اللواء أ ح طارق عبدالعال، مدير إدارة التعليم والتدريب المهنى، والأستاذ الدكتور أسامة جبريل، مدير مركز تطوير التعليم الجامعى بكلية التربية جامعة عين شمس، واللواء خالد كمال، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى.

 ويهدف البروتوكلان إلى تأهيل أعضاء هيئة الإشراف والتدريس للمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة وتنفيذ برامج لصقل مهاراتهم التربوية والتعاون فى مجال التعليم والتدريب الفنى والتكنولوجى وتبادل المناهج التعليمية للمهن والحرف المختلفة.

مواد متعلقة

الرئيس السيسي: "تشكيلات القوات المسلحة بمختلف المناطق تدعو للفخر"

السيسي لرجال القوات المسلحة: "ما شاهدته اليوم يدعو للفخر" (فيديو)

الوفد تنشر صور قادة القوات المسلحة والفرق ومديري الإدارات في اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر

محافظ الغربية: لمسة وفاء لرجال القوات المسلحة في اليوبيل الذهبي لانتصارات اكتوبر

القوات المسلحة تنظم معرضًا لإبداعات المحاربين القدماء احتفالًا بانتصارات أكتوبر

قائد قوات الصاعقة السابق: حرب الاستنزاف كسرت حاجز الخوف عند القوات المسلحة

تجدد الاشتباكات بين قوات سوريا والعشائر المسلحة| فيديو
الجريدة الورقية