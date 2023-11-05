ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 9770 بينهم 4800 طفل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 9770 بينهم 4800 طفل، وفق نبأ عاجل نشرته قناة “العربية”.

وتواصل إسرائيل، هجومها على قطاع غزة بعد هجوم شنته حركة حماس، على الأراضي المحتلة في 7 أكتوبر، وقالت إنه أدى إلى مقتل 1500 شخص واحتجاز أكثر من 240 رهينة.

حملة اعتقالات فجر الأحد

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 46 مواطنًا من الضفة، بينهم عمال من قطاع غزة.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 14 مواطنًا، وهم: علاء عميد أبو عواد، ومحمد أحمد حسن عبيد، والصحفي أمير أبو عرام، ويونس طالب شعلان، ومصعب إبراهيم سعيد، من بلدة بيرزيت شمالًا، وسامر محمد سمارة، وعبد الهادي سمارة، وطه إبراهيم ياسين، ونشمي محمد أبو رحمة، وأحمد محمد أبو رحمة، ومحمد حمد، وحمزة راضي ياسين، ومحمود عيسى أبو رحمة، وقصي فلاح أبو رحمة، من بلدة بلعين غربًا، وفقا لوكالة وفا.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 14 مواطنا من الخليل، بينهم 10 عمال من قطاع غزة، وهم: الأسير المحرر إبراهيم رامي الزعاقيق (20 عامًا) من بلدة بيت أمر، وحسين الشواهين من بلدة يطا، وتيسير الجمل ونجله إياد من المدينة، كما اعتقلت 10 من عمال القطاع خلال اقتحام بلدة نوبا غربًا

ومن طولكرم، اعتقلت تلك القوات الشابين مهتدي عصام راجح (18 عامًا)، وريان سميح عبيد (18 عامًا)، من ضاحية شويكة شمالا.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إياد محمود طقاطقة (36 عامًا) من بلدة بيت فجار جنوبًا.

ومن طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر بلال محمد كامل عوايصة (25 عامًا) من وادي الفارعة جنوبًا.