وكيل صحة القليوبية يطمئن على سير العمل بمستشفي الخصوص المركزي

أجري الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقيوبية، زيارة مفاجئة لمستشفي الخصوص المركزي، للتأكد من تواجد الفريق الطبي، والانضباط الإداري بالمستشفي.

وتفقد الدكتور وكيل الوزارة قسم الاستقبال والطوارئ ، وتأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ ، كما تفقد العيادات الخارجية وتواجد الأطباء بالعيادات..

وأكد على رفع مؤشرات الأداء بعيادة الأسنان، حيث أن التردد لا يتناسب مع وجود عدد 3 وحدات أسنان، الأمر الذي دعا سيادته بتكليف مدير عام طب الأسنان بالقليوبية بالتنسيق مع مدير المستشفي، بنقل كرسي أسنان للمركز الطبي بالخصوص لعدم وجود وحدة أسنان بالمركز..

وتفقد وكيل الوزارة الأقسام الداخلية وأطمأن علي أحوال المرضي ، واطمئن على توافر وقود كافي لمولد الكهرباء لاستخدامه في حال انقطاع التيار الكهربي، مؤكداً نظافة المستشفي واخلاء أي اشغالات بمدخل المستشفي بالتنسيق مع مدير الإدارة الصحية بالخانكة، ورئيس مجلس المدينة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة محمد جمال مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أحمد حسن مدير المستشفي.