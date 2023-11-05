وزارة العمل تختتم برامج تدريبية مجانية للشباب وتعلن فرص عمل جديدة بالإسماعيلية

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، اختتمت الدورات التدريبية المجانية على مهنة التفصيل والخياطة، والتبريد والتكييف بمركز التدريب المهني التابعة للمديرية، وكذلك إجراء الاختبارات النهائية للدورات، وتعيين الخريجين من الدورات فى مصانع وشركات القطاع الخاص، وذلك فى إطار سعى المديرية لتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز حصولها على فرص عمل لائقة للدخول اإلى سوق العمل الحر، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة، وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة، أو بدء مشروع صغير خاص.

وأوضح حسن رداد، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، بأن هذه البرامج التدريبية المجانية استفاد منها 50 شابًا، بعد انتهاء مدة التدريب بواقع 150 ساعة تدريبية، ومنوهًا إلى تعيين الخريجين من دورة التفصيل والخياطة بمصنع جيد تيكستايل بموجب بروتوكول التعاون بين المديرية والطرفين، كما جرى تعيين الخريجين من دورة التبريد والتكييف بمصنع السويدي للكابلات، مشيراً إلى أن المتدربين قدموا الشكر والتقدير للوزارة والمديرية على توفير هذه التدريبات المجانية التى ساهمت فى تعلم مهارات الخياطة والتفصيل والتبريد والتكييف، كما أشاد مدير المديرية بمستوى المتدربين ومهاراتهم في الخياطة والتفصيل والتبريد والتكييف واتقانهم للمهنة، الذى ظهر جليًا فى جودة المنتجات التى قاموا بصنعها والموديلات المختلفة من الملابس، ومؤكدًا استمرار المديرية في تقديم مزيد من التدريبات المجانية للشباب من أبناء المحافظة والمقيمين فيها على المهن التي يحتاجها سوق العمل.