الونش يُشارك في التدريبات البدنية لنادي الزمالك اليوم

أدى محمود حمدي "الونش "مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة قبل انطلاق مران اليوم على ملعب النادي تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال.

ويواصل محمود حمدي " الونش" المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي عقب خضوعه لعملية الرباط الصليبي في وقت سابق .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.‏

في سياق متصل كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لمجلس إدارة نادي الزمالك، موعد حسم مصير المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو وأحمد فتوح من تجديد التعاقد.

وقال أحمد سالم في تصريحات تليفزيونية "المجلس سيجتمع غدًا وكل الأمور سيتم طرحها بشأن ملف كرة القدم وموقف الجهاز الفني".

وأضاف "المجلس طلب تقريرًا عن الفريق، وحتى الآن لم تُصدر قرارات، غدًا سيتم الإعلان عنها وستكون مُرضية للجماهير، وكل ما يتردد في المواقع اجتهادات".

وعن موقف أحمد فتوح من تجديد التعاقد، أوضح متحدث الزمالك "لم تُعقد جلسة جديدة مع فتوح، ما زال هناك أمور تتم دراستها، وبالنسبة للعشرة لاعبين الذين ستنتهي عقودهم، ملفاتهم مفتوحة، المجلس يفحص كل لاعب فنيًا، ويتم النظر لملف رفع القيد في المقام الأول".