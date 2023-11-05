الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بلينكن: نرفض تهجير الفلسطينيين قسرًا ويجب وقف إطلاق النار

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

 أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، التزام بلاده بالعمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد.

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بلينكن: ملتزمون بالعمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة

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بلينكن قبل صعوده الطائرة المتجهة لإسرائيل: قلبي ينفطر على أطفال فلسطين (فيديو)

 وشدد خلال لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، على التزام واشنطن باستئناف الخدمات الأساسية في غزة، مجددًا التزام واشنطن بتقديم المساعدات الإنسانية لغزة.

 وأوضح، أن أمريكا ترفض تهجير الفلسطينيين قسرًا، مؤكدًا ضرورة تحقيق وقف فوري لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

هدنة في غزة تقترب:

 أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن إحراز تقدم في تأمين هدنة إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"، في وقت يعمل وزير خارجيته على نفس المسألة في الشرق الأوسط.

 وقال بايدن، ردًا على سؤال، هل تم إحراز أي تقدم في هذه المسألة؟ أجاب بايدن "نعم" أثناء مغادرته كنيسة في ولاية ديلاوير، ورفع إبهامه قبل ركوب سيارته، ولم يعط أي تفاصيل أخرى.

 

 

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