الأحد 05 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بلينكن: ملتزمون بالعمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

 أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، التزامهم بالعمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

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وشدد بلينكن أيضًا، على التزام واشنطن باستئناف الخدمات الأساسية في غزة، مجددًا التزام بلاده بتقديم المساعدات الإنسانية لغزة. 

 

 ودعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يوم الجمعة الماضي في إسرائيل خلال جولته الثانية إلى الشرق الأوسط منذ بدء الحرب إلى "هدنة إنسانية" تسمح بإدخال المساعدات الدولية إلى القطاع المحاصر الذي يواجه وضعًا كارثيًا.

 

وبعد هذه الدعوة، أكد بلينكن في تل أبيب أن حل الدولتين هو الطريق "الوحيد" لتسوية النزاع.

فرنسا تدعو إلى هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة

دعت فرنسا إلى هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة، وفقًا للقاهرة الإخبارية.

 

 وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قد طالبت المجتمع الدولي والعديد من الدول بالتحلي بالجرأة، وتحميل إسرائيل المسئولية الكاملة والمباشرة عن جرائمها بحق الأطفال والنساء، وعن انتهاكاتها الجسيمة والصادمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

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وفي سياق متصل أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، منذ قليل، عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على مبنى سكني مجاور لمستشفى القدس في تل الهوى بقطاع غزة، ذلك في ظل العدوان الإسرائيلي الذي أكمل شهر كامل على أهالي قطاع غزة.

 

كما أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع وصول مساعدات لمستشفيات شمال غزة، الأمر الذي يصعب مهمة الفرق الطبية في مستشفيات قطاع غزة، التي تعمل بأدوات بسيطة وبدائية خلال عملية إسعاف المرضى.

 

 وطالب الهلال الأحمر الفلسطيني، بتوفير المساعدات الطبية، لأنه لا يوجد أي مخزون في المستشفيات من الأدوات الطبية والإسعافات الأولية، والمستشفيات تعمل بأبسط الأدوات، وأشار إلى انهيار المنظومة الصحية بالكامل في قطاع غزة

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