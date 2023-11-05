الشباب والرياضة بالغربية تعلن تنفيذ برنامج "القيادي" لتعزيز المشاركة السياسية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالغربية بالتعاون مع مجلس الشباب المصرى بمحافظة الغربية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي بقيادة الدكتور محمد شلبى منسق عام الدلتا بالمجلس عن تنظيم برنامج تدريبى بعنوان " القيادى" لتعزيز المشاركة السياسية، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية (المكتب الفني) برئاسة يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية و نقابة الصحفيين بالغربية برئاسة ناصر ابو طاحون وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء.

وتبدأ فعاليات البرنامج إعتباراً من " ٨/ ١١ /٢٠٢٣ وحتى يوم ٩/ ١١ ٢٠٢٣بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية الساعة١٠ صباحا وينعقد البرنامج التدريبى على محاور تدريبية وتأهيلية عدة مهمة تتضمن :

الإعلام ودوره في حق المواطنين على المشاركة السياسية والتصدي للشائعات.

الاستحقاقات الانتخابية وحث المواطنين على المشاركة السياسية.

يحاضر فى البرنامج نخبة من المتخصصين فى مجال الصحافة والإعلام المصرى وفى ختام البرنامج يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من مديرية الشباب والرياضة ومجلس الشباب المصري

للتقديم بالبرنامج عبر لينك التسجيل

https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?prevorigin=shell&origin=NeoPortalPage&subpage=design&id=hPmUisV6ykmeEZ353m-vRxsYhTagtDdCrcwwoiHlkMVUQ0RPRTI4UlUxVkRUWTVWRjZUSUIxVDJVNi4u&analysis=false