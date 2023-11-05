إصابة 8 آشخاص في حادث تصادم بالمنوفية

شهد الطريق الإقليمى بالمنوفية حادث تصادم، بين عدة سيارات ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.



وكان مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بوقوع حادث على الطريق الإقليمي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ورجال المرور وقوات قسم أشمون إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتقنين تبين اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى اصطدامه بسيارة أخرى وتلاها تصادم باقي السيارات مما تسبب في زحام مرورى وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وفي السابق تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 7 تشكيلات عصابية ارتكبوا 64 حادثًا متنوعًا في تجارة المخدرات والسرقات، و27 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و265 تاجر مخدرات بحوزتهم 180 كيلو مواد مخدرة، بالإضافة إلى 39 فردًا محليَّ الصنع واعادة 22 سيارة ودراجة نارية مبلغ بسرقتهم.

كما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 21 ألف مخالفة مرورية وفحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أمرت النيابة العامة تفريغ كاميرات المراقبة في حادث ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة مواد البناء بمنطقة التجمع الخامس.



وكان اللواء مدير المباحث بالقاهرة، قد تلقى إخطارًا يفيد بتمكن قوة أمنية من ضبط سائق وعاملين لهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس حال استقلالهم سيارة "ميكروباص" مُحمل عليها كمية من أسياخ الحديد "مختلفة الأحجام".



واعترف المتهمين بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة مواد البناء من المواقع تحت الإنشاء بأسلوب "المغافلة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط فتاتين بدائرة قسم شرطة أول العريش بشمال سيناء، وبحوزتهما 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التحقيق.



وفي السابق قررت النيابة العامة حبس متهم بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح وطلقات نارية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

