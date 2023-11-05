حملات مكثفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالبحيرة

شهدت مراكز محافظة البحيرة حملات مكثفة لازالة التعديات بالبناء على الاراضى الزراعية حيث تعرضت الاراضى الزراعية للتقلص خلال الفترة الماضية بسبب البناء عليها في ظل غياب الرقابة واستغلال اصحاب الاراضى للظروف السياسية التى تمر بها البلاد من انتخابات رئاسية .

وشددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة الميدانية على مدار اليوم بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وكافة الجهات المعنية لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

حيث وجهت بتكثيف حملات إزالة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً مع مصادرة كافة المعدات ومواد البناء المستخدمة والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً.

وأسفرت تلك الحملة عن إزالة 76 حالة تعدي بمساحة 16434 م2 بنطاق 9 مراكز عبارة عن:-