الفئات الممنوعة من تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية

لقاح الإنفلونزا الموسمي.. مع بداية فصل الخريف والشتاء كل عام يتعرض البعض لنزلات البرد والإنفلونزا نتيجة التغيرات الجوية التي تحدث بسبب انخفاض درجات الحرارة وقدوم البرد ولاسيما بعد الانتهاء من فصل الصيف الذي يتسم بارتفاع درجات الحرارة.

لقاح الإنفلونزا

الأمر الذي يجعل البعض إلى تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمي كل عام حتى لا يتعرضون لنزلات البرد المتواصلة خلال فصل الشتاء.

فيروسات الإنفلونزا

ولقاح الإنفلونزا عبارة عن تطعيم موسمي سنوي باستخدام لقاح يحوي أجسام مضادة تقاوم فيروسات الإنفلونزا ويحفز الجهاز المناعي لدى الإنسان.

ويحتوي اللقاح عادة على عدة أنواع من الفيروسات المضعفة أو الميتة، حيث تتغير هذه اللقاحات تبعًا لتغير الفيروسات المتوقع انتشارها سنويًا،إذ ينصح بأخذ التطعيم سنويًا لضمان استمرار المناعة.

الفئات المستهدفة من تلقي لقاح الإنفلونزا

كبار السن الين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا

العاملين بمجال الرعاية الصحية

الاشخاص الذين يعانون من الامراض المزمنة مثل السكري والقلب والضغط والكلى وغيرها

الحوامل

الاطفال أقل من 3 سنوات

الاشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة

الفئات الممنوعة من تلقي لقاح الإنفلونزا

الاطفال أقل من 6 شهور

من يعانون من حساسية مفرطة

من يعانون من حساسية مفرطة ضد اللقاح أو أحد مكوناته

فوائد تلقي اللقاح

ونظرًا لتغير فيروسات الإنفلونزا بسرعة كبيرة، فقد تُطرح لقاحات جديدة للإنفلونزا كل عام لمواكبة فيروسات الإنفلونزا سريعة التغير

عندما تتلقى اللقاح، ينتج الجهاز المناعي أجسامًا مضادة لحمايتك من الفيروسات الموجودة في اللقاح، لكن قد تنخفض مستويات الأجسام المضادة مع مرور الوقت، وهذا سبب آخر يستدعي تلقي لقاح الإنفلونزا كل عام.