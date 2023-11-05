الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مرصد الأزهر: مخطط صهيوني لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء بدأ من 1971 (فيديو)

تهجير الفلسطينيين
تهجير الفلسطينيين من غزة

 قال الدكتور وسام حشاد، منسق وحدة رصد العبرية في مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ليس جديدًا، بل يمتد جذوره إلى عام 1971. 

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 وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، أنه في تلك الفترة، بدأ الاحتلال الإسرائيلي في التفكير في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء، ومع ذلك، جرى إحباط هذا المخطط بفضل نصر مصر في حرب أكتوبر المجيدة واستعادتها لأراضيها.

مبارك رفض تهجير الفلسطينيين في 2000

 أكد أنه في مرحلة لاحقة، أعيد التفكير في هذا المشروع بدايةً من عام 2000، إذ اقترح مسؤول إسرائيلي تنفيذ هذا المخطط مع بداية عام 2005، ومع ذلك، رُفض هذا المقترح من قبل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وتابع: “في عام 2017، أشارت وزيرة الاستخبارات الصهيونية إلى أن إقامة دولة فلسطينية ليست ممكنة إلا في شبه جزيرة سيناء، وهذا يظهر النوايا الخفية لتهجير الفلسطينيين واستهداف مصر وتعريض أمنها القومي للخطر”. 

 وأشار إلى أنه جرى تسريب وثيقة في 13 أكتوبر تقترح تهجير جميع سكان غزة قسرًا إلى شمال سيناء وإقامة مخيمات لهم هناك، مع خطط لإنشاء مدن دائمة في المستقبل.

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