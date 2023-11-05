الأحد 05 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وزير إسرائيلي يمهد لإلقاء قنبلة ذرية على غزة ونتنياهو يعلق

حرب غزة
حرب غزة

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن تصريحات وزير التراث عميحاي إلياهو بإلقاء قنبلة ذرية على غزة منفصلة عن الواقع، وفق نبأ عاجل لقناة "العربية" اليوم الأحد.

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خطة إسرائيل لدخول الوقود قطاع غزة

وقال إلياهو، تعليقا على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة.

هدنة إنسانية في غزة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن إحراز تقدم في تأمين هدنة إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"، في وقت يعمل وزير خارجيته على نفس المسألة في الشرق الأوسط.

وقال بايدن ردًا على سؤال هل تم إحراز أي تقدم في هذه المسألة، أجاب بايدن "نعم" أثناء مغادرته كنيسة في ولاية ديلاوير، ورفع إبهامه قبل ركوب سيارته. ولم يعط أي تفاصيل أخرى.

في وقت سابق ، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصحفيين في عمّان إن من شأن هدنة إنسانية المساعدة في حماية المدنيين وإيصال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

وأضاف بلينكن: "نحن ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وأضاف أن مقاومة الولايات المتحدة لدعوات وقف إطلاق النار وضعتها على خلاف مع شركائها العرب، بما في ذلك وزراء الخارجية العرب الذين التقى بهم في عمان.

 

 

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