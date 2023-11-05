الترويج لاستراتيجية صناعة السيارات في مصر

بمشاركة كبرى الشركات اليابانية

أكد حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان الحكومة المصرية تمنح حوافز اضافية للشركات المستثمرة فى مصر كلما زادت نسبة المكون المحلي في الصناعة وهو وما يتوافق ايضا استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات والاستثمار من اجل التصدير.جاء ذلك خلال مائدة مستديرة تم تنظيمها

علي هامش الزياره الترويجيه لليابان ،التى يقوم بها هيبة حيث قام المكتب التجاري المصري باليابان بالتنسيق مع مكتب اليونيدو في طوكيو

ومركز اليابان للتعاون مع الشرق الأوسط JCCME واتحاد مصنعى مكونات السيارات في اليابان JAPIA بتنظيم مائده مستديرة شارك فيها كبري الشركات اليابانية العاملة في مجال صناعة مكونات السيارات والصناعات المغذية لها

حيث تم خلال اللقاء استعراض استراتيجية الدولة لصناعة السيارات كاحد القطاعات الرئيسية المستهدفة وفقا لروئيه مصر ٢٠٣٠ ، والاهمية التي توليها الدولة لهذه الصناعة حيث تم التطرق لإنشاء المجلس الاعلي لصناعه السيارات براسه رئيس مجلس الوزراء و يهدف الي تطوير وتنميه قطاع صناعه السيارات في مصر واقرار السياسات العامه والخطط والاستراتيجيات اللازمه لتنميه الصناعه ووضع الاطار التشريعي والحلول المناسبه لاي معوقات قد تواجه الصناعه بالاضافه الي انشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقه البيئة والذي يهدف لتنميه الموارد اللازمه لتمويل وتنمية وتطوير صناعة وسائل النقل المستدام وعلي الاخص انشاء مراكز تكنولوجية والابحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة لتصبح مصر مركزا لصناعة مكونات السيارات في افريقيا والشرق الاوسط

كما تم استعراض اهم الحوافز التي تمنحها الدولة للشركات المستثمرة في هذا القطاع الهام والتاكيد علي اهتمام الحكومة المصرية لدعم الاستثمار الاجنبي المباشر في هذا المجال.

من ناحية اخري اعربت الشركات اليابانية المشاركة في اللقاء عن بالغ اهتمامها بالتواجد في مصر كاحد اهم الاسواق الرائدة في افريقيا والشرق الاوسط والذي يمكن من خلاله النفاذ الي الاسواق الاوربية والعربية والافريقية

كما اعربت الشركات المشاركة عن اهتمامها بما تقدمه الحكومة من حوافز للصناعات الاستراتيجة وخاصة الرخصة الذهبية كموافقة واحدة للتيسير علي المستثمرين وغيرها من الاجراءات التي من شانها تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر.