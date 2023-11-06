"رياضة أسيوط" تستكمل متابعتها المحلية والإدارية لـ 8 مراكز شباب

تستكمل الإدارة الإستراتيجية للتخطيط والمتابعة التابعة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط متابعتها الميدانية و الإدارية لمراكز الشباب بمشاركة الإدارات المعنية بالمتابعة وذلك بعد إعتماد خطة متابعتها الميدانية والمحلية السنوية من الادارة الإستراتيجية للتخطيط والمتابعة بالوزارة وذلك لمتابعة مراكز الشباب من حيث “الحضور والانصراف ومواعيد فتح وغلق المراكز وتفعيل السجلات الإدارية بالمركز /تشغيل الملاعب وتنفيذ مشروعات الخطة السنوية” ، وقامت اللجنة أيضا بفحص كاميرات المراقبة وآكدت علي اهمية تفعيلها وصيانتها اولا باول وفي حالة وجود عطل بها سيحال المسئول للمسألة القانونية لأن الكاميرات وسيلة متابعة إلكترونية مسجلة لحماية المركز وممتلكاته.

وآكدت اللجنة على ضرورة الإهتمام بالنظافة العامة للمركز والإهتمام بالأدوات والأساسات الموجودة به وإستخدامها بالطريقة الصحيحة حتى لا يتم إتلافهاوصيانتها أولا بأول وتخزينها فى المكان المخصص لها بالمركز ، وضرورة سداد الإشتراكات لتوسيع قاعدة المشتركين فى تنفيذ خطة النشاط ،

ومراكز الشباب التى تمت متابعتها مركزشباب “نجع زريق ومصبح ونجوع المعادى” بإدارة شباب البداري ومركز شباب “التتالي وعرب التتالية” بإدارة شباب القوصية ومركز شباب “بنى يحيى وديروط المدينة” بإدارة شباب ديروط ومركزشباب “دير الجنادلة” بإدارة شباب الغنايم

وقامت اللجنة الفنية بالإدارة بكتابة تقارير المتابعات وإعتمادها من علاء جاد وكيل الوزارة ، تضمنت التقارير التأكيد على ضرورة تنشيط العضوية وسرعة سداد الإشتراكات لتوسيع قاعدة المشتركين فى تنفيذ مشروعات الخطة ،وتم التأكيد بضرورة تحصيل غرامات عدم حضور الجمعية العمومية لمن لهم حق الحضور ولم يتم حضورهم أثناء إنعقاد الجمعية العمومية،وتم التأكيد بضرورة الإهتمام بنظافة المركز .

آكدت اللجنة بضرورة الإهتمام بسجلات المركز ومنها ( سجل الحضور والإنصراف / سجل حركة البنك /سجل الزيارات / سجل الأوامر الإدارية /سجل الصادر والموارد ) لحسن سير العمل بالمراكز .

وبفحص ملفات الأنشطة المنفذة بالخطة السنوية للمركز تم التأكيد بضرورة الإهتمام ببنود الإعلان وضرورة إدراج تاريخ سداد العضو المشترك باستمارة الاعضاء المشتركين ووضوح لنتائج التحكيم بالملف الفنى .

وتشكر اللجنة جميع العاملين بمركز شباب دير الجنادلة لاخلاصهم بالعمل وحسن سير العمل وتنفيذ المشروعات بصورة مشرفة ونتمنى لهم مزيد من النجاح والتميز .

وجاءت هذه المتابعة بتوجيهات علاء جاد وكيل الوزارة ومتابعة عادل فؤاد وكيل الشباب.

جانب من المتابعة المحلية والميدانية لمراكز الشباب

جانب من المتابعة المحلية والميدانية لمراكز الشباب