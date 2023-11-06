طلائع أسيوط تنفذ برنامجا لتنمية المهارات لغير الكشفيين بمركز شباب أبنوب

نفذت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط "إدارة الطلائع بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة مشروع تنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين علي المستوي المحلي والذى يتم تنفيذه خلال الفترة من 15 أكتوبر الجاري حتي 15 يناير المقبل

وجاءت فعاليات اليوم من داخل مركز شباب أبنوب بتدريب فريق زهرات واشبال المركز لغير الكشفيين بقيادة القائد رضا عز حيث تم تدريب الطلائع على علامات السيمافور وبعض اغانى السمر

وفى ذات السياق نفذ مركز شباب الفتح البرنامج الكشفى لغير الكشفين بقيادة القائد محمد عبد العليم ، تضمن التدريب شرح تاريخ الحركة الكشفية والتعريف والقانون والوعد

هذا وتستمر فاعليات البرنامج 3 اشهر بواقع 4 لقاءات اسبوعيا ، حيث يتم التدريب في المراكز من خلال القادة الكشفين لـ 200 طليع وطليعه لكل مركز للمرحلة العمرية من 7 : 12 سنة.

يهدف المشروع إلي تدريب الاشبال على مجموعة من الأنشطة المتعددة والمهارات الكشفية الأساسية ، والعمل على صقل مهاراتهم العلمية والثقافية والذهنية والبدنية وتنمية قدراتهم ، وإكسابهم خبرات جديدة.

جدير بالذكر أن المشروع ينفذ بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وتوجيهات علاء جاد وكيل الوزارة، ومتابعة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب.

جانب من البرنامج الكشفي

جانب من البرنامج الكشفي