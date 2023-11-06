بيت ثقافة القصر بالداخلة ينظم مسابقة ثقافية بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية

تم تنفيذ مسابقة ثقافية في معلومات عامة بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية في إطار الخطة الثقافية والفنية التي ينظمها بيت ثقافة القصر بالداخلة التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، والمنفذة من قبل فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد.

تهدف هذه المسابقة إلى تعزيز المعرفة العامة وتنمية قدرات الطلاب في مختلف المجالات، فضلاً عن تعزيز الانتماء الثقافي لدى الشباب في المنطقة. وقد استُضيفت المسابقة في مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية في الوادي الجديد، حيث تمكن الطلاب من المشاركة واختبار معرفتهم العامة في مجالات متنوعة مثل العلوم، الأدب، التاريخ، الجغرافيا والفنون.

كانت هذه المسابقة فرصة للطلاب للتعبير عن مواهبهم ومعرفتهم، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم في البحث والقراءة والتجميع وتحليل المعلومات. حيث تم تقسيم الطلاب إلى فرق وتم توفير مجموعة متنوعة من الأسئلة والأنشطة التي تطلب منهم استخدام المعلومات والمهارات الثقافية للإجابة عنها.

تم تكريم الطلاب الفائزين وتقديم الجوائز المشجعة في حفل ختام المسابقة. وقد استفاد الطلاب من هذه التجربة بشكل كبير في توسيع آفاقهم الثقافية وتحفيزهم على الاستمرار في اكتساب المعرفة والتعلم. واستحسنت الجهات المعنية هذه المسابقة كونها تعزز التعاون والتفاعل الثقافي بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والمؤسسات التعليمية في المنطقة.

تعتبر هذه المسابقة الثقافية إحدى النشاطات التي تعكس رؤية الهيئة العامة لقصور الثقافة في تعزيز الحوار الثقافي والتنمية الثقافية الشاملة في المناطق المختلفة في مصر. وتؤكد على أهمية دور التعليم والتثقيف الثقافي في تطوير المجتمع وإعداد أجيال مثقفة ومتعلمة. ومن المتوقع أن تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة في تنظيم مثل هذه المسابقات والأنشطة الثقافية في المستقبل لتعزيز قيم المعرفة والثقافة بين الشباب في مصر.

جانب من المسابقة الثقافية بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية

جانب من المسابقة الثقافية بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية